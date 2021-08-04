Адвокат будет настаивать на закрытом заседании суда по избранию меры пресечения его подзащитному.

Экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого детективы Национального антикоррупционного бюро задержали в столичной больнице "Феофания", доставили в Высший антикоррупционный суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил журналистам перед заседанием Высшего антикоррупционного суда, где его подзащитному будут избирать меру пресечения.

Кравец сообщил, что СБУ передала Чауса НАБУ. Ночью он содержался в изоляторе временного содержания СБУ, и под охраной СБУ он был доставлен в помещение суда. Также Кравец добавил, что в суде будет настаивать на закрытом заседании, поскольку материалы ходатайства о мере пресечения содержат государственную тайну. "Поэтому я буду просить суд о закрытом заседании", - сказал Кравец. Также он будет просить суд вообще не избирать Чаусу меру пресечения, поскольку считает, что подозрение его клиенту вручено с нарушением законодательства.

Кроме того, Кравец добавил, что Чаус нуждается в лечении в стационарных условиях, поскольку около 50 дней его подвергали пыткам. "Он более 50 дней был прикован к постели наручниками. Разрешали вставать только в туалет, больше месяца ему не разрешали помыться", - проинформировал адвокат.

По его словам, пытки происходили на территории Украины, и к ним причастны спецслужбы как Украины, так и иностранные. "Я считаю, что в этом деле замешаны спецслужбы Украины и иностранные спецслужбы", - сказал Кравец.

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Исчезновение и возвращение Чауса - детали

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Вечером 3 августа НАБУ задержало Чауса в клинике "Феофания".

Дело против Чауса - справка УНИАН

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Дмитрий Хилюк