Студпарламент отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета.

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко обвинил партию «Слуга народа», которая провела свой съезд на территории университета, в нарушении норм действующего законодательства Украины.

Об этом говорится в разъяснении Студенческого парламента университета.

"СПУ обеспокоен привлечением университета к участию в акции политической партии, которая на данный момент, 20 сентября 2020 года, проводится на территории главного корпуса. Обращаем внимание, что согласно части 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях. Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 года 1/9-525", - говорится в разъяснении.

Студпарламент считает, что, проведя съезд, партия «Слуга народа» нарушила нормы действующего законодательства Украины, и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета.

«СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", - говорится в разъяснении студпарламента КНУ им. Шевченко.

Студенческий парламент отметил, что в понимании вышеприведенных норм не имеет значения, проводятся подобные мероприятия непосредственно в самом здании университета или на его территории, объявлены ли публичные мероприятия официально как политические, или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, ассоциирующихся с конкретной политической партией.

В соцсетях по этому поводу появились мемы.

Как проходила конференция Киевской городской организации политической партии "Слуга народа"

20 сентября состоялась конференция Киевской городской организации партии «Слуга народа», на которой официально был выдвинут кандидат от политсилы на должность Киевского городского головы на выборы 25 октября - Ирина Верещук, и утверждены кандидаты в депутаты Киевсовета от «Слуги народа».

После этого в КНУ им. Тараса Шевченко сторонникам партии и представителям СМИ были представлены «фронтмены» списка кандидатов, среди которых и не вошедшие в первую десятку партийного списка. В частности, это юрист Анна Маляр, председатель Совета по урбанистике Виталий Селик, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин, председатель городской организации партии «СН», народный депутат Николай Тищенко. В свою очередь, Верещук на мероприятии представила 10 первоочередных шагов для решения проблем столицы.

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Автор: Денис Прядко