Такой осмотр специалистов ждет тех, кто хочет оказаться у власти, в том числе и кандидатов в президенты.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о введении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра публичных лиц.

Текст законопроекта (№6262) опубликовано на сайте парламента.

Его авторами являются депутаты от группы "Партія "За майбутнє", в частности, Анна Скороход и народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Законопроектом предлагается установить, что субъекты, на которых будет распространяться действие этого закона, проходят обязательный предварительный психиатрический и наркологический осмотры до момента регистрации кандидатами на соответствующую выборную должность и до момента назначения на соответствующую должность.

Речь идет, в частности, о лицах, которые регистрируются кандидатами на такие должности:

президент Украины;

народный депутат Украины, депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым;

депутат сельского, поселкового, городского совета;

сельский, поселковый, городской голова;

депутат районного совета, депутат областного совета, депутат районного в городе совета (в городах, где образованы районные в городе советы).

Также речь идет о лицах, которые выдвигаются для назначения на такие должности как, в частности:

премьер-министр и член Кабинета министров Украины;

председатель и член Центральной избирательной комиссии;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины;

директор Национального антикоррупционного бюро Украины, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, генеральный прокурор и председатель Национального банка Украины.

Кроме того, к этому перечню относятся

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

руководитель Офиса президента Украины, его первый заместитель и заместитель;

судья Конституционного Суда Украины.

Порядок проведения обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра субъектов, на которых будет распространяться действие этого закона, утверждается Кабинетом Министров Украины. Порядок размещения данных о результатах осмотра для ознакомления граждан утверждается ЦИК.

Читайте такжеЛерос в Раде показал Зеленскому неприличный жест рукой (видео)В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для общества очень важно, чтобы лицо, претендующее быть избранным на соответствующую выборную должность или быть назначенным на высокий пост в руководстве государством или государственным предприятием, могло по состоянию здоровья и уровню социальной ответственности выполнять соответствующие обязанности для того, чтобы в случае избрания или назначения реализовывать свои полномочия, руководствуясь принципами верховенства права, демократии, гуманизма и социальной справедливости.

"Деятельность представителей государственных органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, предприятий государственного сектора экономики требует соответствующего уровня образования, умения решать сложные политические, юридические, экономические и социальные проблемы, а также знания, как не допустить угроз национальной безопасности государства. Это требует высокого уровня концентрации внимания, психологической выдержки и физических сил. Поэтому возникает потребность введения законодательной нормы относительно предоставление медицинской справки о состоянии здоровья и заключения по результатам проведения обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра руководителей государственных органов и предприятий, руководства законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти", - говорится в пояснительной записке.

Ранее народный депутат Анна Скороход заявила, что депутата Антона Полякова, в организме которого, как говорят правоохранители, нашли метадон с димедролом, убили. Она утверждает, что политик никогда не употреблял наркотики и его смерть точно не была роковой случайностью.

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Автор: Таня Поляковская