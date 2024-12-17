Народные депутаты проголосовали за заслушивание руководства Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры по поводу деятельности пророссийских партий в Украине.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram. Также народные депутаты поддержали предложение по оценке руководителями этих структур высказываний народного депутата, одного из руководителей партии ОПЗЖ, которая была запрещена в Украине, которая ретранслировала официальную позицию страны-агрессора, Юрия Бойко по поводу языка и церкви.
"Рада вызывает завтра на 10:00 первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко и председателя СБУ господина Малюка с докладом по деятельности пророссийских партий и, в частности оценку высказываний депутата Бойко", - отмечает он.
Железняк сообщает, что за это решение проголосовал 201 народный депутат при необходимом минимуме 150.
Видео Бойко
Народный депутат Юрий Бойко выставил видео в TikTok с пророссийскими нарративами. Он говорит о "радикалах", которые с начала полномасштабной войны начали переименовывать города и сносить памятники, а также запрещать УПЦ и русский язык.
Многие называют это подготовкой к предстоящим выборам, чтобы собрать голоса пророссийски настроенных граждан.
Сегодня, 17 декабря, народный депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а ныне председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко ходил на допрос в Службу безопасности Украины.