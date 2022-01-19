Госсекретаря хотят видеть на заседании глав МИД ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель хочет встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном после его визита в Киев.

Об этом Боррель сообщил в Twitter.

"Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к обсуждениям Совета ЕС (туда входят министры иностранных дел ЕС - УНИАН) по России и Украине в понедельник (24 января - УНІАН)", - написал он.

Боррель добавил, что ожидает продолжения участия США международных дипломатических усилиях и трансатлантической координации.

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"ЕС и США вместе противостоят вызовам безопасности в Европе", - подчеркнул он.

Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Во время визита в Украину Блинкен заверил, что закрытие дверей для членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) является невыполнимым требованием.

Также он заявил о готовности США предоставить Украине больше помощи безопасности и оружия в случае вторжения Российской Федерации.

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