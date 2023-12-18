Встреча с представителями медиа будет посвящена нынешним итогам.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности, пресс-конференция с участием представителей медиа будет посвящена итогам этого года.

Информация об аккредитации представителей СМИ размещена на сайте президента. От одного средства массовой информации может быть аккредитовано 1 корреспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

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Зеленский в США и Европе

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава государства находился в длительной зарубежной командировке в Аргентину, США, Норвегию и Германию, где состоялось много важных встреч и переговоров с целью усиления и продолжения жизненнообходимой военной и финансовой поддержки Украины.

После визита в США и встреч с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и конгрессменами и сенаторами Зеленский подчеркнул, что получил положительный сигнал относительно дальнейшей поддержки Украины. В то же время, глава государства отметил, что внутриполитическая ситуация в США влияет на сроки утверждения дополнительной помощи для Украины.

Отдельно глава государства отметил, что в 2014 году цель Украины - лишение России превосходства в воздухе и сорвание российских наступательных операций.

Он сообщил, что в зимний период на поле боя внимание сосредотачивается на обороне востока Украины, где Россия сосредоточила сотни тысяч военных, чтобы сдерживать и уничтожать их.

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