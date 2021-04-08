Депутаты требуют внимания со стороны генпрокурора к этому вопросу.

Сто пятьдесят один депутат обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой относительно криминального преследования Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.

Об этом свидетельствует соответствующее обращение депутатов к генпрокурору.

Отмечается, что таким образом депутаты отреагировали на обращения многотысячного трудового коллектива группы компаний «Укрлендфарминг», который обеспокоен продолжающимся 5 лет криминальным преследованием Бахматюка со стороны НАБУ в деле о якобы незаконном возмещении НДС при строительстве двух птицефабрик – «Авис» и «Чернобаевская».

В частности, сотрудники компании акцентируют внимание на том, что такая ситуация негативно влияет как на них самих, так и на интересы государства, его экономическую безопасность.

«Катастрофическая ситуация угрожает уничтожением 30 тыс. рабочих мест и существенными потерями для государственного бюджета», - сказано в обращении.

В свою очередь, депутаты отмечают, что группа компаний «Укрлендфарминг» является одним из важных элементов украинской экономики и экспортного потенциала Украины.

«Еще год назад в компании работало 30 тыс. работников, 13 тыс. из которых, по состоянию на 2021 год, уже потеряли работу из-за закрытия 37 предприятий», - сказано в обращении.

При этом за 10 лет агрохолдинг инвестировал в экономику страны более 3 млрд долл., за последние годы уплатил около 7,7 млрд грн налогов, создавал 1% ВВП Украины, а также продолжает играть важную роль в социальной жизни городов и сел в 22 областях Украины.

Депутаты отмечают в обращении, что преследование владельца «Укрлендфарминга» не имеет под собой никаких оснований и вредит экономике.

«У нас вызывает серьезное опасение 5-летнее преследование НАБУ этого предприятия без единого доказанного в суде нарушения со стороны компании и ее основателя», - акцентируют депутаты в обращении.

Согласно обращению, похожая ситуация наблюдается в деле о якобы нецелевом использовании "VAB-банком" рефинансирования от Нацбанка, которое 5 раз закрывалось разными следственными органами в связи с отсутствием состава преступления и в 2019 году было снова искусственно открыто.

«Все это время компания и бюджет страны несли финансовые и репутационные потери», - отметили депутаты.

Кроме этого, депутаты указывают на тот факт, что Печерский суд уже признал конфликт интересов со стороны директора НАБУ Артема Сытника в делах против Бахматюка, но это решение до сих пор не выполнено и теперь требует внимания со стороны генпрокурора.

«Обращаемся к вам с просьбой взять под личный контроль соблюдение законности в вышеупомянутых делах и выполнение решения Печерского районного суда города Киева», - сказано в сообщении.

В частности, депутаты призывают рассмотреть ходатайство адвоката Бахматюка, забрать дело VAB-банка в НАБУ и передать незаангажированным следственным органам.

Как сообщалось, ранее народный депутат Павел Павлишин также заявил о возможности создания следственной комиссии по вопросу преследования НАБУ Бахматюка, для создания которой как раз хватает 150 голосов нардепов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь