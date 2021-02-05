По словам секретаря СНБО, материли для решения о санкциях в отношении каналов собирали 8 месяцев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что решение о блокировании телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK» отменить невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности «Санкции против российской пропаганды».

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По словам секретаря СНБО, работа над решением относительно этих санкций началась еще летом прошлого года. "Нам было понятно, что это не средства массовой информации. Это чисто пропагандистская машина Российской Федерации, и более того, когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или другие вещи на этих каналах, - нам стало понятно, что это очень опасная ситуация для безопасности Украины", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что эти три канала "совершали информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих приспешников".

"И до тех пор, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы о деятельности этих лиц, непосредственно на территории Российской Федерации, до тех пор, пока мы не собрали это в единый пул - мы не могли принять решение. Тогда мы с вами могли подвергнуться риску отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно, так как еще раз подчеркиваю, - то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев... материалы, они были реализованы в то время, когда они были готовы. Поэтому никакой конспирологии, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил - это полная чушь", - подчеркнул Данилов.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «ОПЗЖ» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne ».

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против этих телеканалов является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

4 февраля стало известно, что два человека обжаловали в Верховном суде блокирование телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK».

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Автор: Виталий Саенко