Блинкен покинул Украину / twitter.com/SecBlinken
Госсекретарь США Энтони Блинкен подытожил свой визит в Киев, назвав его продуктивным.
Об этом он написал в своем Twitter.
Читайте такжеВ США обещают рассмотреть возможность назначения спецпредставителя США по Украине - Кулеба
"Продуктивное времяпровождение в Киеве с Президентом Зеленским и всеми теми, с кем я встречался. Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - сказано в сообщении.
Визит Блинкена в Киев
- 6 мая госсекретарь США провел ряд встреч в Киеве. В частности, он пообщался с президентом, премьером, главой МИД и представителями общественности.
- По словам главы МИД Кулебы, Украина и США достигли важных договоренностей в вопросах безопасности
- Сам Блинкен заявил, что реформам и борьбе с коррупцией в Украине мешает Россия, олигархи и влиятельные лица, которые преследуют собственные интересы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram