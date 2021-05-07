Госсекретарь США побывал с визитом в Киеве и провел ряд встреч.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подытожил свой визит в Киев, назвав его продуктивным.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Продуктивное времяпровождение в Киеве с Президентом Зеленским и всеми теми, с кем я встречался. Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - сказано в сообщении.

Визит Блинкена в Киев

6 мая госсекретарь США провел ряд встреч в Киеве. В частности, он пообщался с президентом, премьером, главой МИД и представителями общественности.

По словам главы МИД Кулебы, Украина и США достигли важных договоренностей в вопросах безопасности

Сам Блинкен заявил, что реформам и борьбе с коррупцией в Украине мешает Россия, олигархи и влиятельные лица, которые преследуют собственные интересы.

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Автор: Юрий Годован