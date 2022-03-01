Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил его в непоколебимой поддержке Украины со стороны США и анонсировал больше санкций против России и оружия - для Украины.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

"Во время нашего разговора госсекретарь Энтони Блинкен заверил в нерушимой поддержке Украины со стороны США. Я подчеркнул: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, необходимо больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля президент США Джо Байден объявил о введении первого этапа санкций против РФ в ответ на признание российских оккупационных администраций "Л/ДНР" на Донбассе как "независимых образований" и официальное введение российских войск на Донбасс.

24 февраля Байден объявил о введении новых жестких санкций против России.

В частности, по его словам, санкции будут введены против 4 российских банков, в том числе VTB, активы которых оцениваются на сумму около 1 триллиона долларов.

Также США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах.

28 февраля США ввели санкции против Банка России, Фонда национального благосостояния, Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.

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