Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил его в непоколебимой поддержке Украины со стороны США и анонсировал больше санкций против России и оружия - для Украины.
Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.
"Во время нашего разговора госсекретарь Энтони Блинкен заверил в нерушимой поддержке Украины со стороны США. Я подчеркнул: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, необходимо больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", - сообщил министр.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля президент США Джо Байден объявил о введении первого этапа санкций против РФ в ответ на признание российских оккупационных администраций "Л/ДНР" на Донбассе как "независимых образований" и официальное введение российских войск на Донбасс.
24 февраля Байден объявил о введении новых жестких санкций против России.
В частности, по его словам, санкции будут введены против 4 российских банков, в том числе VTB, активы которых оцениваются на сумму около 1 триллиона долларов.
Также США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах.
28 февраля США ввели санкции против Банка России, Фонда национального благосостояния, Российского фонда прямых инвестиций и его главы Кирилла Дмитриева.