Андрей Билецкий поддержал санкции, наложенные СНБО против телеканалов Виктора Медведчука, а также пообещал противодействовать массовым беспорядкам в случае такой необходимости.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале

«Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы - ветераны, националисты, активная молодежь - готовы всеми нашими силами помочь государству в случае подобных противоправных действий антиукраинских сил. И готовы действовать решительно, чтобы навести порядок в стране», - написал лидер «Нацкорпуса».

Он предупредил, что в случае любой попытки дестабилизировать ситуацию в стране встретят решительный ответ националистов.

«Мы как национальное движение полностью поддерживаем решение СНБО о введении санкций в отношении телеканалов Медведчука. И это действительно большой шаг вперед к победе Украины в гибридной войне с Кремлем», - написал Билецкий.

Ранее, 2 февраля, по решению СНБО была прекращена трансляция телеканалов, связываемых с лидером ОПЗЖ Медведчуком, в результате наложенных на них санкций.

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Автор: УНИАН