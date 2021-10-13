По словам Андрея Билецкого, Украине необходимо развивать современную комплексную систему обеспечения военной безопасности.

12 октября в Киеве прошла конференция по морской безопасности "Азов 2021". Мероприятие организовали Институт национального развития, Центр глобалистики "Стратегия XXI" и Украинский институт морского права и безопасности.

В конференции приняли участие известные отечественные эксперты и представители иностранных дипломатических миссий в Украине, в частности аккредитованные в Украине военные атташе.

"В первую очередь Украине нужно денонсировать договор 2003 г. с РФ о статусе Азовского моря и Керченского пролива. Москва может сделать все, что угодно, и мы неоднократно фиксировали поход российских военных кораблей не только на 12-мильную зону, но и на расстояние 2-3 километров от украинского побережья. Это свидетельствует о возможности диверсионных, разведывательных и подобных действий. Поэтому вернуть море и пролив в международное морское право по международно-морскому праву – это ключевой вопрос. И его решение зависит от политической воли", - заявил первый командир полка "Азов", лидер Национального корпуса Андрей Билецкий.

В своем докладе политик остановился на локальных и общегосударственных аспектах обеспечения безопасности в Азовском море, необходимости возвращения этой водной акватории в правовые рамки международного морского права, в частности придания ему правового статуса открытого моря.

"Мы должны не забывать, что море - это фактически весь правый фланг ООС, который провисает в Азовском море, а это сотни километров Азовского побережья. На собственном примере могу привести несколько небольших примеров: в июне 2014 г. диверсанты террористов захватили Новоазовск и Седово, уничтожив наши залога, подняли там флаги "ДНР". На это наше командование отреагировало маневрами, в которых приняли участие две роты 54-й бригады и рота тогда еще батальона "Азов". Также мы маневрировали на нескольких катерах и высадились непосредственно на российской границе в Седово. И отрезанные террористы отступили на север, и покинули территорию Украины, потому что снабжение у них происходило непосредственно через границу", - отметил Билецкий.

По его словам, Украине необходимо развивать современную комплексную систему обеспечения военной безопасности, в частности укомплектования ВМС Украины скоростными ракетными катерами, развития действенной территориальной обороны, формирования прочной системы международной региональной безопасности со странами-партнерами из Северной и Восточной Европы, Балтии, а также США и Великобританией.

Доклады участников конференции организаторы пообещали оформить в пакет предложений и практических рекомендаций для Совета национальной безопасности и обороны Украины и разработки проекта Стратегии морской безопасности Украины.

Автор: Иван Бойко