Президент США прогнозирует, что Путин на международной арене станет человеком, которого все будут сторониться.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что не намерен разговаривать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал в обращении относительно нападения России на Украину.

"У меня нет планов разговаривать с Путиным", - подчеркнул Байден.

По его словам, Путин готовил атаку против Украины в течение месяцев.

Байден также отметил, что Путин задействовал более 175 тысяч военных и военную технику вдоль границы с Украиной. На границу на позиции были отправлены "запасы крови" и установлены полевые госпитали.

Президент США сказал, что Путин отверг все добросовестные усилия США, союзников и партнеров, чтобы рассмотреть общие озабоченности в области безопасности с помощью диалога, чтобы не допустить человеческие страдания и избежать конфликта.

"Путин станет парией (тем, кого все будут сторониться - УНИАН) на международной арене", - подчеркнул Байден.

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