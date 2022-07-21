Для получения допуска в Белый дом требуется обязательное прохождение тестирования на COVID-19.

Супруга президента Украины Елена Зеленская сделает повторное тестирование на COVID-19, поскольку виделась с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, который получил положительный тест.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В сообщении отмечается, что для получения допуска в Белый дом требуется обязательное прохождение тестирования на COVID-19.

"Перед выездом в США, а также непосредственно перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Елена Зеленская и остальные члены нашей делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Все, кто сопровождал супругу президента Украины, получили отрицательные результаты", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что в случае положительного результата теста встреча первых леди Украины и США не состоялась бы.

"После получения информации о том, что президент США Джозеф Байден, который также встречал Елену Зеленскую на крыльце Белого дома, имеет положительный тест на COVID-19, первая леди Украины, конечно, сделает повторное тестирование на коронавирус", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Также сообщают, что Зеленская "чувствует себя хорошо".

В Офисе президента Украины пожелали Байдену легкого течения болезни и быстрого выздоровления.

Как сообщал УНИАН, по данным официального сайта Белого дома, сегодня, 21 июля, утром президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован, и испытывает очень легкие симптомы. Он будет находиться в изоляции в Белом доме и продолжать полностью выполнять все свои обязанности в течение этого времени.