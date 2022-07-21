Американский президент изолировался, но продолжит работать онлайн и примет участие в запланированных мероприятиях через Zoom.

Президент США Джо Байден заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Белый дом.

Американский президент дважды ревакцинирован. По сообщению Белого дома, сейчас он ощущает очень легкие симптомы.

Байден изолировался в Белом доме, но продолжит работать онлайн и примет участие в запланированных мероприятиях через Zoom.

"Он начал принимать Паксловид. Согласно рекомендациям CDC, он будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование на коронавирус, сделанное во вторник, показали отрицательный результат.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 июля, первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Белом доме с американской коллегой Джилл Байден и президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома встретил Зеленскую с букетом цветов, а первые леди обнялись.

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