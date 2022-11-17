Байден сказал, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России.

Президент США Джо Байден опроверг утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, которая упала на территории Польши, не имела украинского происхождения.

Как сообщает Sky News, Зеленский заявил в среду вечером, что у него "нет сомнений", что ракета "была не украинской".

Байден сказал, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России, и, когда его спросили о комментарии Зеленского по этому вопросу, он ответил журналистам: "Это не является доказательством".

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Напомним, Байден уже назвал маловероятным то, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена со стороны России.

При этом в Белом доме заявили, что возлагают конечную ответственность за падение ракеты на Россию независимо от того, кто ее выпустил.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку ракета упала, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Падение ракет в Польше: что известно

15 октября в польськом селе Пшеводув упали две ракеты российского производства. В результате инцидента погибли люди. Отмечается, что это произошло во время массированного обстрела Россией территории Украины.

Позднее появилась информация о том, что ракеты могли быть выпущены украинской ПВО, которая отбивала российскую атаку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что даже если это была ракета украинской ПВО, вины Украины в этом нет. Он добавил, что Россия несет полную ответственность за случившееся, поскольку продолжает незаконную войну против Украины.

Аналогичное заявление сделали в США. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон отметила, что полную ответственность за произошедшее США возлагают на Россию.

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