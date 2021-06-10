Комплекс Schäfer SMS 12000 на базе полноприводного тягача MAN является уникальным для Украины.

Компания «Автомагистраль-Юг», которая обслуживает около 6,5 тыс. км дорог в Украине, начала испытания уникального комплекса, позволяющего наносить на дорожную одежду тонкий защитный слой для увеличения срока службы дороги.

Этот комплекс вскоре будет применяться на многих дорогах, восстановленных и построенных в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщается на официальной Facebook-странице президентской программы.

Комплекс Schäfer SMS 12000 на базе полноприводного тягача MAN является уникальным для Украины. Он используется для устройства защитных слоев асфальтобетона способом тонкослойного покрытия литой эмульсионно-минеральной смесью (ЛЭМС).

ЛЭМС - широко распространенная мировая практика. Эту смесь рекомендуется применять на всех дорогах спустя 3-4 года от начала их эксплуатации. Подобная профилактика позволяет устранить незначительные повреждения, которые впоследствии могут перерасти в сетку трещин или выбоины.

ЛЭМС герметизирует трещины, ликвидирует шелушение и восстанавливает шероховатость дорожного покрытия, существенно влияющую на безопасность дорожного движения.

Тестируемый комплекс Schäfer SMS 12000 полностью автономный, он обеспечивает одновременно и процесс приготовления, и устройство самого покрытия.

Для этого в специальные бункеры загружаются мелкие фракции щебня, цемент, битумная эмульсия и эмульгатор.

Все компоненты автоматически дозируются и перемешиваются. За процессом и соблюдением технологии следит электронная система управления, которая обеспечивает точное распределение до 90 т смеси в час на ширину до 4 м.

В настоящее время комплекс проходит испытания на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Киевской области. В дальнейшем он будет применяться и в других областях.

Напомним, в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено в общей сложности 6500 км дорог. Об этом недавно сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

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Автор: Иван Бойко