Аудиторские проверки прошли и в других городах областного значения, но там такие же действия горсоветов почему-то нарушениями не считают, отметили журналисты.

Государственная аудиторская служба Украины выявила в деятельности Черкасского горсовета нарушения на сотни миллионов гривень.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В частности, аудиторы вменяют органу местного самоуправления финансирование учреждений образования и медицины, которые мэрия Черкасс якобы финансировать не должна.

В горсовете объясняют: если бы не выделили средства из городского бюджета, пострадали бы люди. В мэрии уверены — обвинения аудиторов безосновательны.

До 2016-го года финансировали профессионально-технические училища из областного бюджета, а с 2016-го за обучение студентов обязали платить город. Горсовет нашел средства, дети продолжили занятия.

А уже летом 2020 года аудиторская служба признала финансирование профессионально-технических заведений из городского бюджета нарушением и насчитала ущерб почти на 166 миллионов гривень.

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Нарушения нашли и в сфере здравоохранения: горсовету вменяют то, что в течение последних лет некоторые больницы, которые должны финансироваться из областного бюджета, финансировал город. В частности, за городские средства оказывали первую помощь и лечили больных, в том числе COVID-19, со всей области. Только по Черкасской городской инфекционной больнице аудиторы насчитали убытков вследствие этого на более 23 миллионов гривень.

Аудиторские проверки прошли и в других городах областного значения, но там такие же действия горсоветов почему-то нарушениями не считают, отметили журналисты.

Глава Черкасс Анатолий Бондаренко ответил на обвинения аудиторской службы: "По моему мнению, когда дело заключается в здоровье граждан, мы должны действовать единодушно... Когда нужно было наказывать городского голову, находили лазейку в законе и говорили, что мы тратили нецелевое использование средств".

Журналисты направили запрос в Госаудитслужбу с просьбой прокомментировать ее действия, пока ответа еще нет.

Конфликт Зеленского с Бондаренко: что известно

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко с решением о смягчении карантинных ограничений повел себя некорректно. "Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это — право народа... Я думаю, что он себя вел некорректно", - сказал Зеленский.

В ответ Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента и просил взыскать с него 1 грн компенсации за моральный ущерб.

1 октября Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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Автор: УНИАН