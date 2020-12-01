Арестович будет заниматься согласованием позиций профильных ведомств и наработкой «единого голоса».

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Во время представления Арестовича Ермак заявил о тиражировании "фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно вовремя и качественно реагировать".

"Задача господина Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений", – отметил Ермак.

Арестович будет заниматься согласованием позиций профильных ведомств и наработкой "единого голоса".

Что известно об Арестовиче

28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.

Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе «Человек среди людей» и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.

С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.

Работал актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.

Проводит психологические семинары и тренинги.

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Автор: УНИАН