Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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Во время представления Арестовича Ермак заявил о тиражировании "фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно вовремя и качественно реагировать".
"Задача господина Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений", – отметил Ермак.
Арестович будет заниматься согласованием позиций профильных ведомств и наработкой "единого голоса".
Что известно об Арестовиче
- 28 октября Леонид Кравчук одобрил кандидатуру Алексея Арестовича на должность советника делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.
- Арестовичу – 45 лет. Родился он в Грузии, учился в киевской школе, затем поступил на биофак КНУ имени Тараса Шевченко, позже – в Одесский институт сухопутных войск. Изучал психологию в российской школе «Человек среди людей» и теологию в Киевском институте святого Фомы Аквинского.
- С 1999 по 2005 годы работал в ГУ разведки под руководством Игоря Смешко.
- Работал актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». Снялся в эпизодических ролях в украинских и российских фильмах.
- Проводит психологические семинары и тренинги.
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