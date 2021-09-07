Ранее спикер Рады жестко отреагировал на попытку Арестовича сравнить украинцев и беженцев из Афганистана.

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил спикеру парламента Дмитрию Разумкову, который посоветовал ему "ехать в Талибан".

Об этом пишет "Страна".

По словам Арестовича, у него нет конфликта с главой Верховной Рады.

"Я могу ему только посочувствовать, у него сложный политический сезон. Наверное, не хватает нервов его начинать. Передайте ему, что я мысленно с ним и всячески его поддерживаю в борьбе за интересы и достижения Украины", - заявил он, добавив, что не обижается на Разумкова.

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"Понимаете, я 25 лет профессионально занимаюсь психологией и я не обижаюсь на пациентов", - сказал Арестович.

Заявление Арестовича и ответ Разумкова

В своем недавнем интервью Арестович попробовал сравнить украинцев и беженцев из Афганистана. В результате сравнение получилось не в пользу первых. "Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах, это образованная публика, которая проработала с западной коалицией, знает языки, часто образованнее, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет", - сказал тогда Арестович. И допустил, что в Украине беженцев смогут использовать как переводчиков.

В ответ Разумков жестко отреагировал на такое заявление и посоветовал Арестовичу "поехать в Талибан". "Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер украинского парламента.

Автор: Юрий Годован