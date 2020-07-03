Арахамия объяснил, как был "одним из участников так называемого политического давления" на Смолия

Нардеп раскритиковал главу НБУ за то, что банки выдали бизнесу очень мало кредитов под низкие проценты.

Нардеп и глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия одним из минусов в работе главы правления Нацбанка Якова Смолия считает то, что во время коронакризиса украинские банки выдали бизнесу очень мало кредитов под низкие проценты.

Об этом Арахамия заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я был, возможно, одним из участников так называемого политического давления на Якова Васильевича. Но если так это можно назвать. Это было большое совещание, где присутствовали все ключевые министры, главы комитетов у президента в Офисе. И, собственно говоря, там обсуждали повестку дня на следующую неделю, основные вопросы. Перед этим к нам приезжала целая группа предпринимателей, которые, в принципе, бастовали. Говорят: "Вы по телевизору нам рассказываете сказки, говорите о каких-то дешевых кредитах 5-7-9". Нацбанк рекордно низкую учетную ставку анонсирует 6%. Нормальные люди, бизнесмены понимают, что под 6% можно взять, добавить какие-то административные расходы плюс риски, например, 3-4%. Под 9, максимум под 10 наверняка можно получить", - сказал Арахамия.

Зато в банках предлагают гораздо более высокие кредитные ставки, а также предъявляют жесткие требования к заемщикам.

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"При этом они приходят в любые банки, в банках им говорят или 25-30, очень большие ставки, предъявляют совершенно необоснованные, по их мнению, требования к заемщикам, и доказывают, банки сами говорят: "Мы не можем, потому что Нацбанк создал такие критерии для оценки рисков, что нам выгоднее вам отказать в кредите, чем выдать кредит", - заявил нардеп.

Арахамия сказал, что к Смолию как к менеджеру относится "очень положительно".

"И действительно, когда низкая инфляция - это достижение и это хорошо. Просто, на мой взгляд, они не переключились ментально из-за того, что это все та же старая команда. В начале у них было задание зачистить банковский сектор, все стабилизировать, увеличить золотовалютные резервы. Это задание они выполнили. С потерями, без потерь, не важно - выполнили. Но теперь время переключить программу", - сказал Арахамия.

Сейчас мир входит в коронакризис.

"Для того, чтобы выживать в коронакризисе, центральные банки других стран ЕС делают какую-то контролируемую эмиссию для того, чтобы оживить каким-то образом разные индустрии. Это первое. Все они стимулируют кредитование коммерческими и государственными банками. Когда я спросил у Якова Васильевича, сколько за месяц по "5-7-9" выдали кредитов, он сказал с гордостью: "Мы вышли на большую мощность - 45 кредитов". Я сначала не понял, подумал это за час или за минуту. Спросил за сколько это времени, он сказал, что за месяц. И он в это верит, что это уже все, мы вышли на передовые темпы. А в стране бизнесов несколько миллионов", - подчеркнул нардеп.

Как сообщал ранее УНИАН, решение председателя Национального банка Украины Якова Смолия подать в отставку шлет тревожный сигнал и может угрожать независимости центрального банка, говорится в заявлении спикера по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано.

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