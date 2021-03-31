Позже Колесник в Facebook заявила, что обсуждала отдых на майские праздники.

Народная депутат президентской фракции «Слуги народа» Анна Колесник отписала, переписываясь во время заседания 30 марта, что "надо валить из страны".

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Снимок сообщения Колесник сделали корреспонденты издания Буквы.

Парламентарий переписывалась с пользователем под именем Стас, тогда как депутаты слушали Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака по эскалации ситуации на Донбассе и угрозе наступления России.

Фамилию Хомчака депутат упомянула и в онлайн-чате.

"Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны", – написала "слуга".

Позже Колесник в Facebook заявила, что ее не так поняли, и что она обсуждала отдых на майские праздники.

"Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле, речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Люблю свою страну и в другую выезжать не собираюсь", - пояснила депутат, а потом удалила сообщение.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать безотлагательное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами «нормандской четверки».

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Автор: Яна Ставская