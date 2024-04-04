По его словам, своей агрессивной политикой РФ показала, что возвращается к временам холодной войны.

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам-членам НАТО увеличить количество взносов в Альянс с 2 до 3% ВВП, чтобы их уровень составлял, как во времена холодной войны. Об этом сообщает RMF24.

В своей речи, которая была посвящена 75-й годовщине подписания Североатлантического договора, глава Польши отметил, что решил направить письмо всем лидерам стран альянса и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, где "сформулировано предложение вместе с обоснованием, почему сегодня оправдано увеличение оборонных расходов и установление порога в 3% ВВП в странах Североатлантического альянса".

"Своей агрессивной политикой, восстановлением российского империализма, агрессией против Украины Россия четко и ясно показала, что, к сожалению, она возвращается в своей политике ко временам холодной войны, когда Советский Союз проводил агрессивную политику против других стран, что Россия возвращается к этим амбициям и должна получить такой ответ, который она получила тогда", - подчеркнул Дуда.

По его словам, в то время страны НАТО тратили 3% на свои оборонные нужды.

"Сегодня мы должны вернуться к этому уровню. Мое письмо открывает дискуссию на эту тему. В то же время оно содержит четкое указание на то, что мы должны обсудить эту тему на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, юбилейном саммите по случаю 75-й годовщины НАТО. Это, безусловно, будут долгие дебаты. Они не будут длиться одну или две встречи, потому что мы должны достичь консенсуса по этому вопросу, но я верю, что такое решение будет принято", - добавил президент Польши.

Подготовка стран НАТО к возможной агрессии со стороны РФ

Ранее генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес рассказал, как удержать Россию от нападения на НАТО. По его словам, возможность осуществления РФ дальнейшей атаки на страны Запада будет зависеть от того, насколько эти государства будут объединенными.

"Я не думаю, что они глупые. Если они достигнут успеха в Украине, тогда смогут перейти куда-то еще в течение двух-трех-четырех лет. Конечно, такая возможность существует. Но им придется многое поменять, чтобы подготовиться к нападению на НАТО. Потому что их должно волновать, что мы можем должным образом ответить. Это возможно, да, мы должны к этому готовиться. Я не думаю, что это вероятно, если Соединенные Штаты не отвернутся от Европы, от Украины", - заверил он.

В то же время председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готов к прямому столкновению с Россией. Он подчеркнул, что в Альянсе поняли изменение ситуации с безопасностью еще в 2014 году, после того, как РФ оккупировала Крым.

"Теперь мы все понимаем, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго продлится конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача - быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что ты имеешь. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего", - сказал Бауэр.

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