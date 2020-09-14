В то же время бывший руководитель Офиса президента не разглашает никаких деталей допроса, ссылаясь на тайну следствия.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет, что его допрашивали в Государственном бюро расследований по делу "вагнеровцев".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после завершения допроса в ГБР.

По словам Богдана, его допрашивали по так называемому делу "вагнеровцев", которое было открыто Государственным бюро расследования еще 19 августа.

Богдан не стал называть каких-либо фамилий и даже статей Уголовного кодекса, по которым открыто это уголовное производство, заявив, что давал подписку о неразглашении.

"Это дело касается известной истории "вагнеровцев", и мы надеемся, что она завершится реальными приговорами суда в отношении лиц, принимавших негативное для Украины участие в этой истории", - сказал Богдан.

Также он отметил: "Я не могу вам разглашать, какие статьи расследуются, я только могу разгласить, направление дела, расследуемого".

По словам Богдана, он с удовольствием еще придет на допрос, если его вызовут, он не боится, что его статус переквалифицируют из свидетеля в подозреваемого.

"Я имею большой опыт участия в уголовных процессах, в основном как адвокат. Поэтому любой допрос и следственное действие для меня удовольствие. Готов появляться, никуда не еду, жду следующего допроса".

Кроме того, он заявил, что свой допрос считает политическим давлением:

"Это понятно по датам. Когда на второй день (после интервью - УНИАН) приезжают два оперативника прямо в офис, сами испуганы, и им срочно надо провести допрос, конечно, что это такой привет, переданный из расчета, что я поеду за границу, что меня не будет, что я испугаюсь. Но не дождетесь, я здесь".

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Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: что известно

29 июля в Беларуси задержали боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще один - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.

Уже через два дня белорусский лидер сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными "вагнеровцами".

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваютсяя в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала Росии 32 задержанных под Минском "вагнеровцев".

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники написал, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции Службы безопасности Украины и ГУР Минобороны по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации в Офисе президента.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эту информацию.

В Службе внешней разведки заявили, что информация о якобы причастности украинских спецслужб к появлению боевиков ЧВК «Вагнера» на территории Беларуси имеет российское происхождение.

В СБУ назвали фейком информацию о якобы участии спецслужбы в так называемой «вагнеровской спецоперации».

8 сентября СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения данных по операции по задержанию "вагнеровцев", сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

10 сентября в ГБР опубликовали повестку о вызове Богдана на допрос в 11:00 14 сентября.

В бюро сообщили, что 9 сентября в интервью одному из изданий Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других, непредвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорилось в сообщении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в истории с задержанием в Беларуси "вагнервцев" Офис гепрокурора отработал на 100 процентов и действовал строго в рамках закона.

По ее словам, ей неизвестно о том, что эта спецоперация якобы готовилась в Украине, но, "как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже ведется следствие".

Как сказала Венедиктова, люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, должны быть допрошены.

В частности, по ее мнению, ГБР должно допросить Богдана в связи с его высказыванием по "вагнеровцам" в недавно опубликованном в интервью.

"И если есть состав преступления или появятся новые заявления о преступлении, то они должны расследоваться... Если Андрей Иосифович о таких вещах заявляет, он прекрасно понимает, какие последствия это может иметь", - подчеркнула генпрокурор.

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Автор: Дмитрий Хилюк