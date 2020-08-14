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Беларусь отдала 32 "вагнеровцев" обратно в Россию - Генпрокуратура РФ

20:23, 14 августа 2020
Политика
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"Вагнеровцев" задержали в Беларуси 29 июля / скриншот из видео

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что российские наемники возвращены по ходатайству генерального прокурора Российской Федерации.

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - говорится в сообщении.

Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.

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Группа "Вагнера" в Беларуси: что было ранее

  • 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
  • По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
  • Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.
  • Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.
  • 30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК "Вагнера", которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.
  • 31 июля Офисом генпрокурора в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь направлено уведомление о намерениях спрашивать выдаче 28 человек, а также просьба задержать их до получения экстрадиционного запроса.

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Автор: Денис Прядко

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