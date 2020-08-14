Беларусь отдала 32 "вагнеровцев" обратно в Россию - Генпрокуратура РФ

31 июля Украина направила в Беларусь уведомление о намерениях спрашивать о выдаче 28 "вагнеровцев", а также просить задержать их до получения экстрадиционного запроса.

Генпрокуратура РФ сообщает, что Беларусь вернула в Россию 32 членов ЧВК "Вагнер", часть из которых воевала на Донбассе за оккупантов.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что российские наемники возвращены по ходатайству генерального прокурора Российской Федерации.

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - говорится в сообщении.

Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.

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Группа "Вагнера" в Беларуси: что было ранее

29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК "Вагнера", которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

31 июля Офисом генпрокурора в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь направлено уведомление о намерениях спрашивать выдаче 28 человек, а также просьба задержать их до получения экстрадиционного запроса.

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Автор: Денис Прядко