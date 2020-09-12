В ночь на 29 июля под Минском задержали 32 российских наемников-"вагнеровцев"

Ирина Венедиктова утверждает, что Офис генпрокурора направил белорусской стороне все необходимые документы, чтобы экстрадировать российских боевиков ЧВК "Вагнер" на территорию Украины.

Об этом она рассказала в интервью Савику Шустеру.

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Украина направила экстрадиционный документ в Беларусь, не дожидаясь и предусмотренных законом 10 дней, убеждает Венедиктова.

"Прокуроры сидели круглосуточно, международный департамент сидел в субботу-воскресенье. Ничего готового не было", – заявила глава офиса генпрокурора.

При этом она уточнила, что выдача "вагнеровцев" была случаем, когда Украину пытались втянуть в международную политику.

"И этот случай может стать негативным примером. Поэтому мы были очень осторожны. Действовали четко в рамках закона... Надеялись, или нет (получить боевиков – УНИАН) – мы должны это делать. И мы отработали на 100%", – ответила Венедиктова, добавив, что даже обсуждала с белорусским коллегой отдельные юридические детали.

"Мы не вмешиваемся в дела других стран. Мы оставляем все в сфере уголовной юстиции», – подчеркнула генпрокурор.

Задержание вагнеровцев в Беларуси

В ночь на 29 июля под Минском задержали 32 российских наемников-«вагнеровцев». Подконтрольная Кремлю ЧВК якобы намеревалась дестабилизировать ситуацию в Беларуси перед президентскими выборами 9 августа.

Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным, белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то "третья сторона".

Офис генпрокурора просил передать Украине наемников и направлял запрос о выдаче 28 человек. Среди них-9 украинцев. Следствие установило, что эти лица воевали на Донбассе против Украины в составе террористических формирований. Шевченковский районный суд заочно избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В конце концов Беларусь решила выдать наемников России. Один задержанный остался, ведь имеет белорусский паспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально раскритиковал на "демонстративную выдачу вагнеровцев третьей стороне", и указал, что последствия будут трагическими.

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Автор: Яна Ставская