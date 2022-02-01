В Украине обсуждают новый формат международного партнерства между Великобританией, Польшей и Украиной. Социологическая группа "Рейтинг" даже провела соответствующий опрос среди украинцев, и более 60% респондентов заявили о поддержке такого вероятного военно-политического союза.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде подтвердил создание нового формата взаимоотношений. В этот же день Киев посетили премьеры Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий.

Идея о том, что Британия будет особенно развивать отношения с Польшей и Украиной, и была ранее озвучена министром иностранных дел Британии во время выступления в Австралийском аналитическом центре.

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В принципе, эти события - одно из последствий глобальной британской стратегии. Ведь после Брекзита Британия заявила, что будет позиционировать себя в мире, как сейчас говорят, как европейская страна с глобальными интересами. В прошлом году мы уже видели заключение трехстороннего союза Британии, США и Австралии. И сейчас идея похожего союза или альянса (еще посмотрим, как он будет называться) с Польшей и Украиной укладывается в эту стратегию. Поэтому я положительно ее рассматриваю.

Интерес Британии и Польши "дружить по-новому" с Украиной лежит на поверхности

В чем интерес Британии и Польши "дружить по-новому" с Украиной? Он, в принципе, лежит на поверхности. Ведь что объединяет эти страны? Они видят угрозу со стороны России в том плане, что она хочет силовыми методами изменить существующий международный порядок, который базируется на нормах международного права. Поэтому они видят опасность для ситуации в Европе. То есть в таком альянсе есть политический интерес Британии.

Мы знаем, что в прошлом веке Британия два раза была вынуждена вступать в войну, потому что на континенте какая-то страна требовала силовыми методами изменить порядок. Все это угрожало Британии и ее ключевым национальным интересам. Поэтому сейчас их действия выглядят абсолютно логично - они видят опасность и постоянно о ней заявляют на разных уровнях.

Может ли еще кто-то присоединиться к такому партнерству? Я бы пока остановился на этом союзе. Если удастся его, так сказать, оформить, хотя бы в виде какой-то политической декларации, то это уже будет хорошо.

Никто не хочет войны в Европе

Если же говорить более обще, то страны, которые имеют схожее видение – это, конечно, страны Балтии, возможно, Румыния, возможно, даже Скандинавские страны. Последние, кстати, усиливают между собой сотрудничество в рамках "Северного измерения". Кроме того, существует сотрудничество скандинавских стран в сфере безопасности. Поэтому, думаю, это такой тренд. И мы его сегодня и в ближайшем будущем будем наблюдать в Европе в связи с агрессивным курсом, который уже несколько лет активно ведет Россия. То есть никто не хочет войны в Европе. И страны, которые обеспокоены действиями агрессора, делают попытку с помощью таких политико-дипломатических инструментов остановить агрессию России.

Олег Белоколос, председатель правления "Майдан иностранных дел", член политсовета партии "Сила и честь"