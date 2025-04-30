Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать досудебное расследование относительно обстоятельств приобретения элитной квартиры семьей руководителя главного подразделения детективов БЭБ Александра Ткачука, в которой проживает чиновник.

Об этом в своем блоге на сайте Gordon.ua сообщила координатор юридического издания "Конфликты и Законы" Оксана Котомкина.

Журналистка отмечает, что образ жизни чиновника не соответствует уровню его доходов. На родителей Александра Ткачука зарегистрирована квартира, в которой он проживает с 2017 года. Речь идет о квартире площадью 117 м² в столичном ЖК "Подол Град", в котором, согласно декларации Ткачука, он проживает с 2017 года. Оксана Котомкина отмечает, что рыночная стоимость такого жилья составляет около 5 тысяч долларов за м2, тогда как официальная зарплата Ткачука - тогдашнего сотрудника ГФС - составляла 243 тысячи гривень в год.

Видео дня

Журналистка отмечает, что отец Ткачука, на которого оформлена квартира, как говорится в декларации чиновника, отказался сообщать ее стоимость, зато дал сыну право бесплатного проживания в этом жилье. По данным Котомкиной, родители Ткачука не имели доходов, которые бы позволили им приобрести ценную недвижимость в столице.

При этом она озвучивает версию, каким образом элитная квартира оказалась в собственности семьи Ткачука.

"Тогдашнее ведомство господина Ткачука - Государственная фискальная служба - расследовало уголовное дело по застройщику этого ЖК, компании "Укрбуд". Затем дело было благополучно закрыто, а господин Ткачук стал счастливым жильцом просторной квартиры. Как гласит народная мудрость, когда дела закрываются, это кому-то нужно", - отмечает журналистка.

По ее словам, несмотря на наличие коррупционной составляющей в приобретении семьей Ткачука элитного жилья НАБУ так и не открыло уголовного производства. В связи с этим Котомкина подала заявление на бездействие НАБУ в Высший антикоррупционный суд, и ВАКС согласился с ее доводами, постановив, что НАБУ должно начать досудебное расследование.

Также Высший антикоррупционный суд возложил на Нацбюро вопрос определения правовой квалификации этого правонарушения.

"С нетерпением жду сообщения от НАБУ об открытии уголовного дела против Александра Ткачука с указанием конкретных статей, по которым оно открыто. Поскольку именно это и постановил ВАКС. И призываю подопечных Семена Кривоноса отказаться от "корпоративной солидарности" и провести беспристрастное расследование, если они не чувствуют себя представителями "высшей касты"", - заключает Оксана Котомкина.