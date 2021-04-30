Александр Вилкул, второй номер в списке партии «Оппозиционный блок» на парламентских выборах 2014 года, после подсчета голосов связывался по телефону с тогдашним помощником Путина Владиславом Сурковым, чтобы обсудить «взаимодействия». Аудиозапись телефонного разговора опубликовало издание Цензор.НЕТ.

Выборы состоялись в октябре 2014 года. Обсудить «формы взаимодействия» Сурков и Вилкул решили в Москве, как вариант рассматривали «нейтральную территорию» - в Баку или Ереване. Вилкул выразил готовность прилететь в столицу России – в разгар военных действий на Донбассе.

Из расшифровки разговора становится понятно, что Вилкул фактически отчитывается перед Сурковым за результаты выборов в парламент 2014 года. А Сурков поздравляет его с результатом.

Расшифровка:

«Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По «мажоритарке» мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.

Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено - по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь - позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.

Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго - я сейчас мало куда могу уехать (смеется).

Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.

Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву - буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.

Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.

Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать».

Напомним, что на выборах в Верховную Раду в 2014 году «Оппозиционный блок» набрал 9,43% голосов.

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Автор: Иван Бойко