Украина придет к Беларуси через ВТО?

Вступление Украины в ВТО лишь укрепит украинско-белорусские торгово-экономические отношения.

Об этом сегодня на брифинге журналистам заявили первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ и первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО, передает корреспондент УНИАН.

«Надеюсь, что отношения (после вступления Украины в ВТО - УНИАН) между нами только укрепятся», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что в Минске с удовлетворением восприняли информацию о вступлении Украины в ВТО.

Он отметил, что никаких серьезных изменений в торгово-экономическом сотрудничестве между Минском и Киевом не ожидается в результате вступления Украины в ВТО, подчеркнув, что Беларусь готова к тому, что в результате снижения ввозных пошлин при экспорте белорусских товаров в Украину необходимо будет повышать их конкурентоспособность.

Напомним, 5 февраля в Женеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО. Украина должна ратифицировать протокол о вступлении в ВТО до 4 июля 2008 года.