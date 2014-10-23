Тымчук: Боевики пытаются создать "единое командование"

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На данный момент решается базовая проблема – создание схемы взаимодействия между террористическими группировками. Однако уже на начальном этапе переговоров отмечаются серьезные расхождения между участниками. В частности, относительно схемы подчинения, а также взаимодействия предлагаемых схем командной вертикали террористических групп с российскими подразделениями и спецслужбами", - пишет Тымчук.

Читайте такжеОфицеры РФ недовольны непрофессионализмом и неумением боевиков обращаться с техникойТакже по его словам, на оккупированной территории Донбасса российские специалисты активно совершенствуют систему радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"С этой целью в «ДНР» и «ЛНР» созданы структурные подразделения в основном из специалистов из РФ, формально подчиненных местному террористическому руководству, однако реально имеющих отчетность только перед Москвой. Часть элементов систем РТР и РЭБ находится на приграничной территории России. Элементы, находящиеся на территории Донбасса, тщательно маскируются и охраняются только российскими военнослужащими", - утверждает координатор ИС.