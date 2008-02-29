Депутат, которого поймали с наркотиками, нашелся в райотделе Киева
19:27, 29 февраля 2008Политика
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Данные источника
Депутат Бориспольского районного совета Киевской области Ярослав ГОДУНОК, задержанный в ночь с 27 на 28 февраля, содержится в Печерском райотделе милиции города Киева.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
Как отмечали некоторые СМИ, Я.ГОДУНОК был задержан из-за наличия у него наркотических веществ.
В то же время, в пресс-службе киевской милиции, МВД Украины, должностные лица прокуратуры г. Киева не дали ответ, где содержится указанное лицо, и предъявлены ли ему какие-то обвинения.
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