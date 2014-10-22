Financial Times: Россия выдвинула новые условия для заключения газового договора с Украиной

Об этом пишет Кристиан Оливер в своей статье, которая называется «Россия выдвинула новые условия для заключения газового договора с Украиной», опубликованной в британской газете Financial Times.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж принял в производство иск Украины о промежуточной цене на газ

Москва прекратила поставки газа в Украину в июне из-за спора об оплате, а переговоры о возобновлении поставок усложнились из-за конфликта между киевскими властями и пророссийскими боевиками. Тем не менее, многие чиновники ожидали, что новое соглашение о цене на газ и графике выплаты долгов будет достигнуто на встрече в Брюсселе.

Вместо этого Россия выдвинула еще одно условие, попросив в течение 5 дней представить ей доказательства того, что международные кредиторы или другие организации могут гарантировать свою помощь Украине в оплате счетов за энергию.

Александр Новак, министр энергетики России, пожаловался, что Украина не обозначила свои источники финансирования. «Мы считаем, что можно было бы провести гораздо более тщательную работу», – сказал он после переговоров. «Кассовый разрыв требует финансирования».

Он сказал, что России необходимы заверения в том, что Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк или другие «топовые» финансовые организации смогут помочь Киеву оплатить счета. Он также предположил, что Европейская комиссия могла бы выделить деньги из своего бюджета.

«Мы не получили таких заверений», – сказал он.

На следующей встрече, которая состоится в Брюсселе 29 октября, ожидается, что представители России должны будут сказать, удовлетворяет ли их план оплаты Украиной ее счетов. Если соглашение не будет достигнуто к концу октября, это вызовет еще большую обеспокоенность возможными перебоями в поставках газа в ЕС этой зимой.

Россия поставляет 30 % газа, который получает ЕС, и около половины его транспортируется через территорию Украины. В странах ЕС опасаются того, что если южный сосед России в течение зимы не будет получать газ, из-за давления, которое будет на него оказываться, ему придется откачивать транзитный газ из трубопроводов, которые транспортируют его на запад.

До того как Россия выдвинула новые условия, казалось, что совсем скоро удастся достичь соглашения. Представители России и Украины сообщили, что они смогли договориться о цене на газ до марта – 385 долл. за тысячу кубометров, и Киев будет выплачивать эту сумму наперед.

Украина также согласилась выплатить «Газпрому», газовому монополисту, 3,1 млрд. долл. долга за два раза: 1.45 млрд. долл. должны выплатить до конца октября, а остальную сумму – до конца года.

На вопрос, согласилась ли Украина доказать свою платежеспособность для того, чтобы достичь соглашения, Юрий Продан, министр энергетики Украины, сказал, что он намерен обсудить этот вопрос с представителями Еврокомиссии, чтобы найти компромисс. Гюнтер Эттингер, комиссар ЕС по вопросам энергетики, сказал, что он не может заверить в том, что ЕС будет выступать в качестве гаранта.

Если «Газпром» не возобновит поставки газа в Украину до зимы, ЕС обещает помочь реверсными поставками, продавая российский газ обратно Украине.

Но г-н Новак повторил угрозы России, напомнив, что она считает оказание такой поддержки Украине незаконным. Он не сказал, какие меры может предпринять Россия, но восточные страны ЕС уже получили конкретные предупреждения от Москвы о сокращении поставок в случае экспорта газа в Украину.