Штайнмайер хочет, чтобы ЕС определил условия отмены санкций против РФ

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на интервью немецкого дипломата. Штайнмайер сказал, что этот вопрос он поставил перед советом министров иностранных дел ЕС.

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"Даже если сейчас не время для отмены санкций, мы должны определиться, как действовать дальше", - сказал глава МИД Германии, передает ZN.ua.

В настоящее время в Евросоюзе нет четко сформулированного плана, который бы определял процесс отмены экономических ограничений против России, которые были введены из-за военной агрессии против Украины. Правда, действие некоторых санкций ограничено временем. Штайнмайер также добавил, что настаивает на исполнении Минских договоренностей.

"Прежде всего, согласованная буферная зона должна быть очищена от бойцов и тяжелого вооружения. Во-вторых границу надо эффективно охранять. В-третьих - выборы, которые боевики собираются провести в декабре, не должны состояться и стать новым испытанием для Украины", - сказал Штайнмайер.