Москаль предложил дать особый статус 150 населенным пунктам Луганской области

Об этом говорится на сайте Геннадия Москаля. "Все указанные в перечне административные единицы находятся на контролируемой Украиной территории, однако здесь невозможно собрать районный, поселковый или сельский совет, нет мэра, сельского главы. Они сбежали в Россию, находятся в ополчении среди боевиков или привлекаются правоохранительными органами Украины к ответственности за сепаратизм. Органы местного самоуправления не в состоянии выполнять свои прямые функции, поэтому их необходимо переизбрать и перезагрузить",– говорится в сообщении.

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Геннадий Москаль уже направил на имя председателя Верховной Рады перечень районов, городов, поселков и сел (всего 154) Луганской области, нуждающихся в особом порядке местного самоуправления (по закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" этот перечень утверждается постановлением Верховной Рады).