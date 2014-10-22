Москаль предложил дать особый статус 150 населенным пунктам Луганской области
Председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль составил список населенных пунктов, которым он предлагает предоставить особый порядок местного самоуправления.
Об этом говорится на сайте Геннадия Москаля. "Все указанные в перечне административные единицы находятся на контролируемой Украиной территории, однако здесь невозможно собрать районный, поселковый или сельский совет, нет мэра, сельского главы. Они сбежали в Россию, находятся в ополчении среди боевиков или привлекаются правоохранительными органами Украины к ответственности за сепаратизм. Органы местного самоуправления не в состоянии выполнять свои прямые функции, поэтому их необходимо переизбрать и перезагрузить",– говорится в сообщении.
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Геннадий Москаль уже направил на имя председателя Верховной Рады перечень районов, городов, поселков и сел (всего 154) Луганской области, нуждающихся в особом порядке местного самоуправления (по закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" этот перечень утверждается постановлением Верховной Рады).