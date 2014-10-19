Немецкая разведка обвинила пророссийских сепаратистов в трагедии рейса MH17

К такому выводу, по информации немецкого журнала Der Spiegel, пришла немецкая разведка, пишет Украинская Правда.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер рассказал об этом членам парламентского контрольного органа Бундестага ФРГ еще 8 октября, представив исчерпывающие доказательства.

По его словам, пророссийские сепаратисты сбили самолет ракетой, выпущенной с противовоздушной установки "Бук", которую они захватили на одной из украинских военных баз. В результате этих действий 17 июня малазийский самолет рейса MH17, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу, погибли 298 человек.

Ранее стороны, вовлеченные в конфликт на Востоке Украины, обвиняли в этой трагедии друг друга.

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Нидерландская комиссия, которая работает над расследованием катастрофы, после расшифровки записей из так называемого "черного ящика" воздержалась от того, чтобы обвинить кого-то конкретно.

В свою очередь Федеральная разведывательная служба Германии пришла к конкретному выводу: как украинские снимки, так и российская трактовка событий, по словам Шиндлера, были сфальсифицированы.

"Это были пророссийские сепаратисты", - заявил он.