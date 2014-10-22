Украина ставит на конвейер военные разработки отечественных ученых - СМИ

От начала осени уже успели отремонтировать более тысячи единиц боевых машин и сделать две сотни новых, говорится в сюжете ТСН.

Теперь формируют план производства на следующий год. В приоритете по-прежнему тяжелое вооружение.

Также в серийное производство будут запущены новые разработки украинских ученых. В частности, современные модификации противотанковых ракет.

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В "Укроборонпроме" обращают внимание и на то, что впервые украинская армия получает сугубо украинскую бронетехнику. Которая по своим характеристикам соответствует мировым стандартам.

"99,9% сейчас производится в Украине. Раньше были поставки частично из России. Берем украинский металл, украинские электроды, люди выполняют эту работу, украинская резина, пластмасса, оптика - и превращается в бронетехнику", - рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов.