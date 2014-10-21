Порошенко заявил, что сделает все, чтобы воины АТО имели право голосовать

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Аморально для депутата лишать воинов права избирать", - сказал Глава государства журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Глава государства отметил, что такое голосование народных избранников свидетельствует о правильности его решения о роспуске Верховной Рады и объявлении досрочных выборов.

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Президент заверил, что как Глава государства приложит все усилия для того, чтобы военнослужащие в зоне АТО смогли проголосовать. "Надеюсь, что этот закон будет проголосован. Если это не будет сделано, буду разочарован, но сделаю все, чтобы это произошло", - сказал Петр Порошенко.

"Все сделаю, чтобы у воинов было право проголосовать. Их нужно уважать и власти, и оппозиции", - заявил Президент, отметив, что военные сегодня пользуются наибольшим авторитетом и доверием у населения, поэтому должны иметь право выявить свою волю.