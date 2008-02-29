В Нашей Украине назревает скандал из-за фальшивки

Советник Президента Украины Петр ОЛИЙНЫК заявляет, что в его комментарии по поводу процессов в партии “Народный Союз Наша Украина”, распространенном сегодня официальным сайтом блока “Наша Украина – Народная самооборона”, грубо искажена суть сказанных им слов.

Об этом говорится в заявлении П.ОЛИЙНЫКА, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

П.ОЛИЙНЫК настаивает на том, что он хотел подчеркнуть неизменную пропрезидентскую направленность НСНУ, а не подвергнуть сомнению возможность создания новых политических проектов, на которые может опираться Президент Виктор ЮЩЕНКО при воплощении своего курса.

“Ни о каких сомнительных проектах сомнительных политиков я не говорил. Эти слова были самовольно дописаны авторами сообщения на сайте”, - заявил советник Президента.

Он также заверяет, что не утверждал о необходимости выхода из фракции НУ-НС и сложении полномочий теми народными депутатами, которые прекратили членство в “Нашей Украине”.

П.ОЛИЙНЫК обращается к СМИ с просьбой расценивать это заявление как опровержение информации, распространенной сайтом блока НУ-НС. Он объясняет это тем, что его комментарий о процессах в “Нашей Украине” был дополнен и откорректирован настолько, что превратился в фальшивку.

“Обязательно выясню, почему так произошло. Оставляю за собой право на адекватное реагирование относительно факта искажения моей позиции”, - подчеркнул советник Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня сайт блока “Наша Украина – Народная самооборона” обнародовал комментарий П.ОЛИЙНЫКА по поводу выхода из НСНУ нескольких членов и проведения 1 марта заседания политсовета партии.

Сайт цитировал якобы его слова о том, что народные депутаты, которые вышли из партии “Наша Украина”, должны покинуть фракцию “Наша Украина – Народная самооборона” и сложить депутатские полномочия.

“А в отношении тех, кто вышел из партии, то скажу: если ты прошел по списку партии в любой представительский орган, но если ты не желаешь находиться в рядах этой партии, то ты должен выйти из депутатской фракции и сложить депутатские полномочия”, - передавал якобы слова председателя Львовской организации НСНУ сайт блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Кроме того, сайт также цитировал якобы такие слова П.ОЛИЙНЫКА: “На заседании я буду отмечать то, что мы - партия Президента, и не принимаем участия в сомнительных проектах, которые создаются сомнительными политиками. Партия “Народный Союз Наша Украина” – это партия, рожденная Майданом”.