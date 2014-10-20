Западу не все равно, но воевать за Украину он не будет - Бжезинский
02:10, 20 октября 2014Политика
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Западные страны не будут воевать за Украину.
Западу не все равно, но воевать за Украину он не будет / prezydent.pl
Об этом бывший советник президента США по вопросам безопасности и известный политолог Збигнев Бжезинский рассказал в эфире "Подробностей недели".
"Запад довольно четко дает понять, что ему не все равно. Но не ожидайте, что Запад будет бороться за вас. Это главное, что вы должны понять", - уверен Бжезинский.
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Бжезинский убежден, что Украина должна доказать право быть Европейской страной.
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