Западу не все равно, но воевать за Украину он не будет - Бжезинский

Об этом бывший советник президента США по вопросам безопасности и известный политолог Збигнев Бжезинский рассказал в эфире "Подробностей недели".

"Запад довольно четко дает понять, что ему не все равно. Но не ожидайте, что Запад будет бороться за вас. Это главное, что вы должны понять", - уверен Бжезинский.

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Бжезинский убежден, что Украина должна доказать право быть Европейской страной.