Франция и Германия пообещали большое количество беспилотников уже в ближайшее время - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу вечером.

"По миссии ОБСЕ я выразил свое возмущение, что я не принимаю, когда миссия ОБСЕ семь месяцев ждет двух беспилотников и операторов, которые ими будут управлять, ведь Украина платит очень высокую цену за отсрочку", - сказал Порошенко.

Читайте такжеРоссийские беспилотники продолжают нарушать воздушное пространство Украины

"И результатом договоренностей является то, что уже в первую очередь руководство Франции и Германии, по договоренности с президентом Швейцарии, поставляет в ближайшее время большое количество беспилотников и операторов, которые будут ими управлять. И еще очень важна позиция, которая вчера была оговорена, и о которой еще никто не знает - мы договорились применять специальные станции контрбатарейной борьбы. Радары, которые будут совместно использоваться ОБСЕ, операторами со всех сторон, включая украинцев и россиян, которые будут размещены на 15 или 17 наиболее опасных пунктах", - сказал Порошенко.