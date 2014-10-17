Немецкие беспилотники для ОБСЕ оказались непригодными к украинской зиме – СМИ

Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в Бундесвере, беспилотники типа Luna не рассчитаны на температуры ниже минус 19 градусов по Цельсию, передает Инопресса.

В условиях украинской зимы, на обычной высоте полета этих беспилотных летательных аппаратов, составляющей около 3000-5000 метров, прослеживаются значительно более низкие температурные показатели.

Читайте такжеВ "ДНР" угрожают сбивать беспилотники ОБСЕ – СМИПо этой причине применение беспилотников, по словам консультанта Христианско-демократического союза по вопросам обороны Хеннинга Отте, может быть ограничено. "Ведь беспилотники упадут, если обледенеют", - заявил эксперт.

Как добавляется, Отте потребовал найти "быстрое решение проблемы".

Напомним, ранее стало известно, что Берлин официально предложил ОБСЕ два военных беспилотника для наблюдения на Донбассе.