Немецкие беспилотники для ОБСЕ оказались непригодными к украинской зиме – СМИ
Немецкие беспилотники, которые планировала применять мониторинговая миссии ОБСЕ на востоке Украины, непригодны для использования в зимний период.
Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в Бундесвере, беспилотники типа Luna не рассчитаны на температуры ниже минус 19 градусов по Цельсию, передает Инопресса.
В условиях украинской зимы, на обычной высоте полета этих беспилотных летательных аппаратов, составляющей около 3000-5000 метров, прослеживаются значительно более низкие температурные показатели.
Читайте такжеВ "ДНР" угрожают сбивать беспилотники ОБСЕ – СМИПо этой причине применение беспилотников, по словам консультанта Христианско-демократического союза по вопросам обороны Хеннинга Отте, может быть ограничено. "Ведь беспилотники упадут, если обледенеют", - заявил эксперт.
Как добавляется, Отте потребовал найти "быстрое решение проблемы".
Напомним, ранее стало известно, что Берлин официально предложил ОБСЕ два военных беспилотника для наблюдения на Донбассе.