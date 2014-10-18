Боевики обстреляли позиции сил АТО в четырех населенных пунктах

18:39, 18 октября 2014
Политика
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Боевики обстреляли позиции сил АТО возле Дебальцево, Никишино, кургана Острая Могила, а также дважды обстреляли украинских военных вблизи Авдеевки.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТО в соцсети. В сообщении отмечается, что ситуация в районе проведения АТО остается стабильно напряженной.

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"Неконтролируемые террористические вооруженные формирования продолжают обстреливать наши позиции в районах населенных пунктов Дебальцево, Никишино, кургана Острая Могила. Боевики дважды обстреляли наши позиции вблизи Авдеевки, а также территорию этого населенного пункта", - отметили в пресс-центре.

Также в сообщении учтоняется. что обстановка в донецком аэропорту подконтрольная силам АТО.

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