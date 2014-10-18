Под Павлополем 15 октября погибло более 30 российских военнослужащих - СМИ

В результате боестолкновения в районе населенного пункта Павлополь 15 октября погибло более 30 военнослужащих Российской Федерации.

Об этом журналистам Мариупольского интернет-издания 0629 сообщил заместитель командира добровольческого батальона "Святая Мария".

"15.10.14 разведгруппа батальона в районе между населенными пунктами Октябрь и Павлополь вышла на группу численностью около 50-ти человек военнослужащих РФ. Произошло боестолкновение, в ходе которого противник открыл минометный огонь по разведгруппе. У бойцов батальона было только стрелковое оружие. Для подавления огневых позиций противника пришлось, практически, вызывать огонь на себя. Корректировщик «Святой Марии» передал данные координат артиллеристам. По расположению противника был открыть ответный огонь из «Градов». Со стороны личного состава батальона жертв нет.

Вчера, 16.10.14, подразделение «Святой Марии» производило проверку местности и поиск противника. В районе Павлопаля было обнаружено 32 "двухсотых" противника", - сказал военнослужащий.

По его словам, обмундирование, знаки отличия на погибших подтверждают, что они являлись военнослужащими РФ.