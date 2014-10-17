Президент Украины проводит переговоры с премьером Польши (фото)
16:24, 17 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко проводит переговоры с премьером Польши Эвой Копач.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере".
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"Порошенко проводит переговоры с премьером Польши", - написал он.
Порошенко проводить переговори з прем'єром Польщі. pic.twitter.com/z6i15Gm21r
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 октября 2014
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