Президент Украины проводит переговоры с премьером Польши (фото)

16:24, 17 октября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко проводит переговоры с премьером Польши Эвой Копач.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере".

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"Порошенко проводит переговоры с премьером Польши", - написал он.

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