В Харькове помогли сиротам, эвакуированным из зоны АТО

Как только ситуация на Донбассе стала критически опасной, чтобы спасти жизнь детей, оставшихся без родительской опеки, воспитатели местных детских домов отправили их в Харьков. В течение июня-июля 39 детей принял Харьковский областной дом ребенка № 2.

Читайте такжеВ Черниговскую область из зоны АТО и Крыма переехали 8 семей, которые воспитывают детей-сирот«Этим детям сейчас очень нелегко, ведь в этом году государство выделило деньги только на содержание постояльцев дома ребенка. На «детей войны» не выделили ни копейки. А впереди же зима, и этим детям нужны теплая одежда и обувь. Поэтому мы решили поддержать малышей. Поскольку считаем, чтоподдержка детей из зоны проведения АТО — это святая обязанность «ЗАСТУПа», — заявил активист организации Евгений Дегтярь.

В день Покрова Пресвятой Богородицы активисты «ЗАСТУП» привезли в Харьковский областной дом ребенка № 2 десятки пакетов с одеждой: носками, колготами, теплыми кофтами, свитерами, платьями, водолазками, куртками, комбинезонами, шапочками и ботинками.

В тот же день, в харьковском Доме оперы состоялся форум политической партии «ЗАСТУП». На встречу с лидерами политсилы приехали около тысячи селян и сельхозпроизводителей со всей области.

«До недавних пор интересы села никто не представлял в Верховной Раде. Это привело к тому, что на селе накопилась масса проблем. Именно это и побудило нас к созданию политической силы, которая бы отстаивала идеи возрождения села и развития агросектора», — отметила лидер «ЗАСТУПа» Вера Ульянченко.

Лидеры «ЗАСТУП» отметили, что сегодня для селян пришло время защитить себя, родную землю и жилище, чтобы мир и хлеб были в каждом доме. Это главные приоритеты единственной политсилы в украинском политикуме, которая отстаивает интересы селян и сельхозпроизводителей — партии «ЗАСТУП».