За сутки украинские силовики в зоне АТО уничтожили четырех боевиков
В течение суток украинскими силовиками в зоне проведения антитеррористической операции уничтожено четверых боевиков и грузовой автомобиль «Урал».
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.
По данным пресс-центра, неподконтрольные вооруженные формирования обстреливали позиции сил АТО, в частности в Донецком аэропорту, в населенных пунктах Дебальцево, Редкодуб, Углегорск, Старогнатовка, Марьинка, Никишино, Счастье.
Силами АТО отражено нападение в районе Никишино.
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Боевые столкновения близ населенного пункта Донецкий обеспечили тактическое преимущество сил АТО на определенном участке.
Ситуация вокруг Мариуполя контролируется украинскими силовиками при помощи сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов.
Ситуация вокруг Мариуполя контролируется украинскими силовиками с помощью сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов.