За сутки украинские силовики в зоне АТО уничтожили четырех боевиков

10:26, 06 октября 2014
Политика
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В течение суток украинскими силовиками в зоне проведения антитеррористической операции уничтожено четверых боевиков и грузовой автомобиль «Урал».

Напад терористів закінчився їхньою загибеллю / facebook.com/iv.bogdan

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.

По данным пресс-центра, неподконтрольные вооруженные формирования обстреливали позиции сил АТО, в частности в Донецком аэропорту, в населенных пунктах Дебальцево, Редкодуб, Углегорск, Старогнатовка, Марьинка, Никишино, Счастье.

Силами АТО отражено нападение в районе Никишино.

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Боевые столкновения близ населенного пункта Донецкий обеспечили тактическое преимущество сил АТО на определенном участке.

Ситуация вокруг Мариуполя контролируется украинскими силовиками при помощи сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов.

Ситуация вокруг Мариуполя контролируется украинскими силовиками с помощью сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов.

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