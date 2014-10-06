За сутки украинские силовики в зоне АТО уничтожили четырех боевиков

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Facebook.

По данным пресс-центра, неподконтрольные вооруженные формирования обстреливали позиции сил АТО, в частности в Донецком аэропорту, в населенных пунктах Дебальцево, Редкодуб, Углегорск, Старогнатовка, Марьинка, Никишино, Счастье.

Силами АТО отражено нападение в районе Никишино.

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Боевые столкновения близ населенного пункта Донецкий обеспечили тактическое преимущество сил АТО на определенном участке.

Ситуация вокруг Мариуполя контролируется украинскими силовиками при помощи сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов.

Ситуация вокруг Мариуполя контролируется украинскими силовиками с помощью сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов.