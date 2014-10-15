В 101-м округе лидирует кандидат в депутаты Грушевский - социологи

В 101-м избирательном округе (Кировоградская область) на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины лидирует кандидат в депутаты Виталий Грушевский.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Института исследований регионального развития Украины, сообщил руководитель исследовательских проектов Института исследований регионального развития Украины Виталий Мороз на пресс-конференции в УНИАН.

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Он отметил, что его институт в период с 27 сентября по 7 октября провел второй этап социологического исследования среди жителей 101-го избирательного округа. Первый этап состоялся 10-18 августа.

Так, относительно парламентских выборов результаты двух этапов опроса указывают на уменьшение количества людей, готовых прийти на избирательные участки. Если в августе абсолютное большинство (86%) демонстрировало готовность прийти на избирательные участки, то в октябре их количество уменьшилось до 75,6%. «Хотя обычно мы ожидаем среднестатистическую явку в пределах 65% по всей Украине», - сказал Мороз.

По поводу лидеров электоральных вкусов, по словам Мороза, «у нас были два основных кандидата, за которых отдают голоса», - это Виталий Грушевский, народный депутат этого созыва, который был регионалом, а теперь пошел в другую фракцию, и Михаил Поплавский.

Согласно результатам социсследования, лидером электоральных вкусов в мажоритарном избирательном округе является самовыдвиженец Грушевский. Если в августе за него готовы были проголосовать 18% жителей округа, то в октябре – 36,8%.

В то же время, отметил Мороз, еще один кандидат по 101-му округу – Поплавский – имел в августе 2% поддержки избирателей, а в октябре – 16,4%. «Поплавский набирает сейчас, он проводит активную избирательную кампанию, и его рейтинг вырос более чем вдвое за последнее время. По-видимому, это связано с тем, что он сейчас дает активно концерты по всей территории», - сказал эксперт.

«Пока еще разница между ними достаточно высока. При том, что Грушевский на прошлых выборах также набрал почти такой же процент голосов, что, скорее всего, означает его предыдущую победу», - сказал Мороз и добавил, что, в соответствии с социологией последних лет, рейтинг этого кандидата всегда был стабильно высокий, в пределах 30%.

Как говорится в исследовании, в 101-м избирательном округе «выбор людей определяет не партийная принадлежность кандидатов, а их работа на этой территории и помощь в решении наиболее острых проблем данной территории».

Кроме того, согласно результатам исследования, в округе почти поровну распределились голоса между теми, кто выступает за усиление роли центральных органов власти, и теми, кто считает, что лучше провести децентрализацию: 55% - за усиление властной вертикали, 45% - поддерживают развитие институтов местного самоуправления.

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Что касается внешнеполитического вектора развития страны, то избиратели округа положительно относятся к вступлению Украины в ЕС или видят Украину в качестве внеблокового государства, а также скорее не желают вступления Украины в НАТО. Так, 37% выступают за вступление в ЕС, тогда как 23% - против, остальные не определились. 31% - за внеблоковый статус, 25% - против; 27% - за вступление Украины в НАТО, а против вступления – 33%.

Выборочная совокупность опроса составляет 2400 респондентов. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2%.