У Лутковской заявили, что готовы выслушать требования срочников Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал обращаясь к срочникам через мегафон.

"Завтра Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская готова осуществить выездной прием в вашу воинскую часть по тем проблемам, с которыми вы сегодня стоите", - сказал Белоусов.

По его словам выезд планируется на 10 часов утра.

Он пояснил, что защита прав военнослужащих является одним из направлений работы уполномоченного по правам человека, в том числе прав военных, находящихся в зоне АТО.

Вместе с тем он предложил срочникам определить со своей стороны 5-10 человек, которые будут представлять их интересы. Также он предложил, чтобы участие могли взять и родители.

"Мы со своей стороны, уполномоченного по правам человека гарантируем никаких репрессий со стороны руководства вашей воинской части", - отметил он.

Читайте такжеНацгвардейцам под АП предложили пойти в краткосрочные отпускаВ свою очередь срочники начали требовать проведения этой встречи у Администрации президента.

"Они не для этого шли 50 км, чтобы вернуться назад", - сказала мать одного из солдат.

Срочники вновь подчеркнули, что они никуда не уходят.

В этих обстоятельствах Белоус предложил провести встречу на Банковой, и чтобы срочники выбрали среды двух-трех человек, а затем - отдельную встречу с родителями.

Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии устроили митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.