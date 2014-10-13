У Лутковской заявили, что готовы выслушать требования срочников Нацгвардии
Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Юрий Белоусов заявляет, что офис уполномоченного готов выслушать требования срочников Национальной гвардии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал обращаясь к срочникам через мегафон.
"Завтра Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская готова осуществить выездной прием в вашу воинскую часть по тем проблемам, с которыми вы сегодня стоите", - сказал Белоусов.
По его словам выезд планируется на 10 часов утра.
Он пояснил, что защита прав военнослужащих является одним из направлений работы уполномоченного по правам человека, в том числе прав военных, находящихся в зоне АТО.
Вместе с тем он предложил срочникам определить со своей стороны 5-10 человек, которые будут представлять их интересы. Также он предложил, чтобы участие могли взять и родители.
"Мы со своей стороны, уполномоченного по правам человека гарантируем никаких репрессий со стороны руководства вашей воинской части", - отметил он.
Читайте такжеНацгвардейцам под АП предложили пойти в краткосрочные отпускаВ свою очередь срочники начали требовать проведения этой встречи у Администрации президента.
"Они не для этого шли 50 км, чтобы вернуться назад", - сказала мать одного из солдат.
Срочники вновь подчеркнули, что они никуда не уходят.
В этих обстоятельствах Белоус предложил провести встречу на Банковой, и чтобы срочники выбрали среды двух-трех человек, а затем - отдельную встречу с родителями.
Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии устроили митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.