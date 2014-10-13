Определилась тройка лидеров симпатий украинцев на выборах

По данным опроса, который проводился 1-8 октября, в Верховную Раду также имеют возможность попасть «Сильная Украина» (7,8%), «Батьківщина»(6,9%) и «Самопомощь» (5,4%).

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Об этом сегодня на презентации опроса в УНИАН заявил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

При этом, по данным опроса, за последние два месяца больше всего добавил «Народный фронт».

«Эта политическая сила сохраняет динамику роста, зато такие силы, как Радикальная партия и Гражданская позиция теряют свои позиции», - отметил Антипович.

По его словам также, «Народный фронт» стал самым популярным вариантом «второго выбора партий», который бы могли выбрать украинцы 26 октября. Так, 10% избирателей хотят поддержать «Народный фронт» в том случае, если не проголосуют за свою партию.

«По результатам ответов на вопрос «За какую партию Вы могли бы проголосовать на выборах 26 октября» - лидирует «Народный фронт», 8% - имеет БПП, более чем 4% - Гражданская позиция и Ляшко», - сообщил социолог.

Высказались респонденты и по поводу симпатий относительно будущей кандидатуры премьер-министра. Так, более трети опрошенных хотела бы видеть премьер-министром после выборов Арсения Яценюка (35%), Также 9% хотели бы видеть премьером Сергея Тигипко, по 5% - Гриценко и Ляшко.

«При этом более половины респондентов считают (52%), что первоочередными задачами украинской власти является контроль роста цен и инфляции и борьба с коррупцией(41%), - заявил Антипович.

Важными задачами украинцы также считают люстрацию и недопущение роста безработицы.

Данный опрос был проведен 1-8 октября 2014 года. Было опрошено 2 тысячи респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма.